Polizei Hagen

POL-HA: Mann wählt "zum Spaß" mehrfach den Notruf - Größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 41-jähriger Mann löste in der Nacht auf Dienstag (11.02.2025) in Hohenlimburg missbräuchlich einen größeren Einsatz der Hagener Feuerwehr und Polizei aus. Wie sich herausstellte, hatte der Mann in der Nacht mehrfach die Notrufe 110 und 112 gewählt und damit gegen 02.00 Uhr einen größeren Einsatz in der Königsberger Straße ausgelöst. Als die Einsatzkräfte mit dem 41-Jährigen sprachen, sagte dieser ihnen, dass er den Notruf "nur zum Spaß" gerufen habe. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen ein. An dieser Stelle weist die Polizei Hagen deutlich darauf hin, dass jeder falsche Notruf wertvolle Ressourcen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten bindet. Im schlimmsten Fall kann dies dazu führen, dass Menschen in echten Notfällen nicht rechtzeitig die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Sollten Sie sich in einer Notlage befinden, wählen Sie jedoch umgehend die 110 oder die 112. (sen)

