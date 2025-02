Polizei Hagen

POL-HA: Polizei kontrolliert 18-Jährigen - Bereichsbetretungsverbot missachtet

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am 09. Februar 2025, gegen 13:45 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Innenstadt bei ihrer Streifenfahrt auf einen Mann aufmerksam, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Beim Erblicken der Streifenwagenbesatzung änderte der 18-Jährige plötzlich seine Gehrichtung, was die Aufmerksamkeit der Polizisten erregte. Im weiteren Verlauf der Streifenfahrt, auf Höhe des Graf-von-Galen-Ring 25, wurde der Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei ergab eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass gegen den 18-Jährigen seit dem 05. Februar 2025 ein Bereichsbetretungsverbot für die Kontrollörtlichkeit besteht. Der Mann hatte also unzulässigerweise den betreffenden Bereich betreten, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Betroffene wieder entlassen. Ihm wurde das bestehende Bereichsbetretungsverbot erneut eindrücklich erläutert und eine Anzeige wegen Missachtung des Verbots erstattet. Die Polizei weist darauf hin, dass die Missachtung von Bereichsbetretungsverboten rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Verstöße werden konsequent verfolgt. (hir)

