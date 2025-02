Polizei Hagen

POL-HA: Fahrer bei Verkehrskontrolle nach Missachtung des Durchfahrtsverbots festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag, den 9. Februar 2025, führten Beamte einer Streifenwagenbesatzung gegen 12:15 Uhr Verkehrskontrollen am Graf-von-Galen-Ring durch. Dabei fiel ihnen ein Fahrzeug auf, das verbotswidrig die Busspur am Omnibusbahnhof befuhr. Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer das Durchfahrtsverbot am Berliner Platz und beschleunigte stark. Um das Fahrzeug zu stoppen, setzten die Beamten Blaulicht und Martinshorn ein. Als der PKW schließlich anhielt, stieg ein 37-jähriger Mann aus und gab spontan an, dass das Auto gestohlen sei. Da er während der Kontrolle wiederholt den Abstand zu den Beamten unterschritt, sahen sich diese gezwungen, ihm Handfesseln anzulegen, um die Situation zu beruhigen. Später stellte der Mann klar, dass er sich nur unglücklich ausgedrückt habe. Die Beamten verwarnten den 37-Jährigen wegen der begangenen Verkehrsverstöße. (hir)

