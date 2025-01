Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger reist ohne erforderlichen Fahrschein und wird mit Haft-befehl gesucht

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 5. Januar 2025 nutzte ein 22-Jähriger um 00:15 Uhr einen Intercityexpress auf der Strecke von Berlin nach Stendal ohne im Besitz eines für die Fahrt erforderlichen Fahrscheins zu sein. Eine informierte Streife des Bundespolizeirevieres Stendal war mit Zugeinfahrt am Ankunftsgleis des Hauptbahnhofes Stendal und nahm den Verdächtigen aufgrund seiner Ausweislosigkeit zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung mit auf die Dienststelle. Nach Ermittlung und Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass das Amtsgericht Hof den aus Marokko stammenden Mann per Haftbefehl suchte. Da er seiner Hauptverhandlung wegen mehrfacher Beleidigung im August 2024 trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt ferngeblieben war, erging der Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und kontaktierten den Bereitschaftsrichter. Im Weiteren wurde der Mann in den Vormittagsstunden dem zuständigen Richter vorgeführt, welcher den Haftbefehl bestätigte. Entsprechend übergaben die Einsatzkräfte den Gesuchten an eine Justizvollzugsanstalt. Zudem wurde bekannt, dass er sich seit Juli 2023 unerlaubt in Deutschland aufhält. Daher erhält er Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und des unerlaubten Aufenthaltes.

