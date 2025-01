Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 66-Jähriger reist ohne Fahrschein, weigert sich Zug zu verlassen und greift Bundespolizisten mittels Faustschlags an

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 5. Januar 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 01:33 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über einen Reisenden in einem Intercityexpress auf der Strecke von Berlin nach Magdeburg informiert, welcher für die Fahrt kein erforderliches Zugticket vorweisen konnte. Der Mann verhielt sich verbal aggressiv, ungehalten, laut und ignorierte jegliche Aufforderungen. Demnach sollte er den Express entsprechend beim nächsten Halt verlassen, was er jedoch nicht zur Kenntnis nahm. Eine verständigte Streife war mit Einfahrt des Zuges um 01.46 Uhr am Bahnsteig 8 des Hauptbahnhofes Magdeburg und nahm sich dem Sachverhalt an. Das Verhalten des Mannes gegenüber den Einsatzkräften verändert sich keineswegs. Ausweispapiere händigte er den Bundespolizisten nicht aus und schrie diese abermals während der polizeilichen Maßnahme an. Widerwillige stand er auf, um den Zug zu verlassen und erhob unvermittelt die rechte Faust, ballte sie und holte in Richtung des Kopfes eines Beamten zum Schlag aus. Jener konnte den Angriff abwehren. Der 66-Jährige wurde unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Express gebracht, auf dem Boden fixiert und gefesselt. Der Deutsche erhält Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell