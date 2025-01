Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer im Schnellrestaurant sorgt für Polizeieinsatz

Halle/Saale (ots)

Am Freitag, den 3. Januar 2025 informierten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn die Bundespolizei in Halle/Saale um 19:25 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück in einem Schnellrestaurant, in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale. Der dunkle Hartschalenkoffer stand in der besagten Lokalität und war nicht einsehbar. Eine sofort vor Ort eilende Streife der Bundespolizei ließ den Besitzer mehrfach über die Lautsprecheranlage ausrufen und befragte die Reisenden. Da diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führten, wurde der Bereich zunächst abgesperrt und die Spezialisten der Bundespolizei angefordert. Der Entschärferdienst traf um 20:14 Uhr aus Leipzig kommend ein und führte die erforderlichen Maßnahmen durch. Um 20:35 Uhr war der Einsatz beendet und die Ungefährlichkeit des Gepäckstückes festgestellt. Zu dieser Zeit meldeten sich auch die 17- und der 24-jährige Besitzer des Koffers. Hierbei handelte es sich um zwei afghanische Staatsbürger. Eine parallel durchgeführte Videoauswertung ergab, dass die beiden Personen den Koffer zuvor am Ereignisort abge-stellt hatten. Sie wurden entsprechend belehrt und darauf aufmerksam gemacht, dass sie für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

