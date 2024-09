Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240930-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

Brühl und Wesseling (ots)

Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Haus in Brühl und eine Wohnung in Wesseling eingebrochen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Sonntagabend (29. September) alarmierte ein Zeuge in Brühl-Schwadorf die Polizei. Gegen 19 Uhr habe er bemerkt, dass das Fenster eines Hauses an der Bonnstraße offenstand. Im Haus sollen Einbrecher mehrere Räume durchsucht und sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt haben. An einer Gartentür stellten die Beamten Hebelmarken fest.

Gegen 20.30 Uhr am Sonntagabend (29. September) wählte eine Zeugin den Polizeinotruf. Sie gab an, dass in eine Wohnung an der Kölner Straße in Wesseling eingebrochen worden war. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte dort den Schließmechanismus der Wohnungstür beschädigt haben. Im Innern der Wohnung sollen die Täter mehrere Schränke geöffnet und durchsucht haben.

In beiden Fällen sicherten Polizisten Spuren am Tatort und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell