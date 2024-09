POL-REK: 240927-2: Polizisten stoppen Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis - Blutprobe

Kerpen und Bergheim (ots) - Verdächtiger versuchte vor Polizeikontrolle zu flüchten In der Nacht zu Mittwoch (25. September) haben Polizisten einen flüchtigen Volvofahrer (23) in Bergheim-Ahe gestoppt und vorläufig festgenommen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und versuchte vor einer Kontrolle zu flüchten. Der 23-Jährige muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts eines illegalen ...

