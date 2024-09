POL-REK: 240926-4: Einbrecher drangen in Wohnung ein

Bedburg (ots) - Vier Autos beteiligt Bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen in Bedburg ist ein Autofahrer (80) am Mittwochmittag (25. September) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Gegen 13.15 Uhr beabsichtigte ein Autofahrer (68) laut ersten Informationen von einer Grundstückseinfahrt an der Schubertstraße auf die Fahrbahn ...

