Polizei Hagen

POL-HA: Grüne Schleifen an den Streifenwagen - Polizei Hagen beteiligt sich am Tag der Kinderhospizarbeit

Hagen (ots)

Der Deutsche Kinderhospizverein rief bereits am 10. Februar 2006 den Tag der Kinderhospizarbeit ins Leben. Seitdem findet er jedes Jahr statt. In Form von verschiedensten Aktionen soll an diesem Tag die Kinder- und Jugendhospizarbeit stärker in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verankert werden. Der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen (FUKS e.V.) hat am 1. Dezember 2023 gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester NRW ein Benefizkonzert zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Sternentreppe der Caritas Hagen veranstaltet. Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh war Schirmherrin des Konzerts. "Es war und ist uns als Polizei Hagen eine Herzensangelegenheit, auf die beeindruckende und für unsere Gesellschaft so wichtige Arbeit der vielen, zum Teil ehrenamtlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhospizdienste aufmerksam zu machen. Wir freuen uns, in diesem Jahr für eine Woche die symbolischen grünen Schleifen an unseren Streifenwagen anzubringen und sie so im Hagener Stadtbild zu verankern", so die Behördenleiterin. Gemeinsam mit einem der beiden Vorstände des Caritasverbandes Hagen e.V., Torsten Gunnemann, brachte Frau Tomahogh die erste Schleife an. "Unser aller Dank gilt Ihren vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine tolle Arbeit leisten. Wir stehen solidarisch an der Seite der lebensverkürzend erkrankten Kinder und Jugendlichen sowie derer Familien", betonte Hagens Polizeipräsidentin bei dem gemeinsamen Termin. (sen)

