POL-HA: 39-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - 1.500 Cannabispflanzen sichergestellt

Hagen-Eckesey (ots)

Im Zusammenhang mit der am Freitagmorgen (31.01.2025) entdeckten illegalen Cannabisplantage in der Eckeseyer Straße hat die Polizei - wie bereits berichtet - einen 39-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5961689). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen und auf Anordnung eines Richters des Amtsgerichts Hagen wurde der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft genommen. Insgesamt konnten die Ermittler rund 1.500 Cannabispflanzen sicherstellen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (sch)

