LPI-SHL: Stark alkoholisierte Autofahrerin

Schmalkalden (ots) - Montagmorgen (07.10.2024) bekam die Polizei eine Meldung über einen Hirsch, welcher durch das Schmalkalder Stadtgebiet läuft. Die Polizisten begaben sich auf die Suche und stellten das Tier wenig später in der Straße Entenplan fest. Sie trieben es in die Haindorfsgasse, wo es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten so gut wie möglich gesichert werden konnte. Über die Stadt Schmalkalden wurde letztendlich ein Tierarzt beauftragt, der den Hirsch ...

