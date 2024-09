Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (337/2024) Feuer zerstört Müllcontainer und Paletten in der Göttinger Arndtstraße - Klein-LKW und Wohn- und Geschäftshaus beschädigt, keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Arndtstraße Freitag, 6. September 2024, gegen Mitternacht

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Brand in der Göttinger Arndtstraße ist in der Nacht zum Freitag (06.09.24) ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt etwa 50.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Feuer brach kurz nach Mitternacht im Bereich mehrerer Mülltonnen aus und griff in der Folge auf einen Mercedes-Sprinter und die Fassade eines angrenzenden Wohn-und Geschäftshauses über. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen vollständig ablöschen.

Im Erdgeschoss des beschädigten Gebäudes befindet sich ein Lebensmittelmarkt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung bzw. eine politisch motivierte Tat haben sich im Zuge der Ermittlungen an der Brandstelle am Freitagvormittag nicht ergeben.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache werden im 1. Fachkommissariat geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell