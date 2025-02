Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Wohnung - Wer kennt diese Frau?

Hagen

Eine bislang unbekannte Täterin verschaffte sich bereits am Samstag (13.07.2024) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 77-jährigen Frau in Hohenlimburg und stahl Geld. Die Unbekannte klingelte an der Wohnungstür der älteren Dame und gab vor, gehörlos zu sein und Spenden zu sammeln. Als die 77-Jährige anschließend mit dem Ausfüllen eines Formulars beschäftigt war, stahl die Täterin Bargeld aus dem Wohnzimmer der Frau. Innerhalb der Wohnung war eine Überwachungskamera installiert, die die Unbekannte bei der Tat filmte. Zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Bildern gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/159180

