POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B31, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B31 zwischen Sipplingen und Ludwigshafen - Auto kommt von Fahrbahn ab (28.11.2024)

Oberndorf am Neckar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in der Neckarstraße einen Einbruch in einen Kiosk verübt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten eine bislang nicht näher bekannte Menge an Tabakwaren. Zeugen, die in der Nacht zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr verdächtige Beobachtungen ...

