Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl - 50-jähriger Warsteiner vorläufig festgenommen

Warstein-Belecke (ots)

Am 07.01.2025 um 14:50 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt am Pietrapaola-Platz in Warstein-Belecke zu einem räuberischen Diebstahl durch einen 50-jährigen Warsteiner. Nachdem der Tatverdächtige mehrere Gegenstände aus dem Geschäft entwendet hatte, wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen. Daraufhin schubste der Tatverdächtige den Zeugen, beleidigte ihn, bedrohte ihn und spuckte ihm in das Gesicht. Der Tatverdächtige wurde durch die Beamten vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde das Diebesgut und ein Messer aufgefunden. Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten.

