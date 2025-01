Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Sichtigvor - Räuberischer Diebstahl

Warstein (ots)

Am gestrigen Montagmorgen wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Möhnestraße gerufen. Gegen 08:05 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Discounters fest, dass eine bislang unbekannte Frau ihren Einkauf an der Selbstbedienungskasse einscannte, bezahlte und mit einem gefüllten Einkaufswagen in Richtung Parkplatz ging. Die Angestellte des Geschäftes überprüfte den Kassenbon und stellte fest, dass der bezahlte Preis nicht zu der Anzahl der im Einkaufswagen befindlichen Waren passte. Sie informierte umgehend die Filialleiterin und beide begaben sich zum Parkplatz. Die unbekannte Frau saß bereits in ihrem Pkw und der Einkaufswagen befand sich noch hinter ihrem geschlossenen Kofferraum. Als die Unbekannte die Mitarbeiterinnen sah, fuhr sie sofort rückwärts, stieß erst gegen den Einkaufswagen und setzte ihre Fahrt dann über den Parkplatz fort. Die Filialleiterin musste noch zur Seite springen, um nicht von dem Pkw der Tatverdächtigen touchiert zu werden. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

