POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Samstag, 23.11.24 auf Sonntag, 24.11.24 wurde auf dem Schulhof der Integrierten Gesamtschule in Hermeskeil an einem geparkten schwarzen VW, Golf, das vordere Kennzeichen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hermeskeil unter der Tel.-Nr:: 06503-915110 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Hermeskeil Telefon: 06503-915110 ...

