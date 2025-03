Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf verbotenes Autorennen - Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Strafverfahren haben Polizeibeamte am Freitagabend, 28. März 2025, gegen einen 28-jährigen Autofahrer eingeleitet, dem die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Schalke vorgeworfen wird. Polizeibeamte wurden gegen 23 Uhr zunächst auf drei Autos aufmerksam, die von der Caubstaße aus auf die Kurt-Schumacher-Straße fuhren und sich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtzentrum entfernten. An einer Ampel konnten die Einsatzkräfte dann noch zwei Autos erkennen, die bei Grünlicht mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren losfuhren. Als sich die Wege der beiden Fahrzeuge, eines weißen Audis sowie eines dunkelgrauen Sportwagens, trennten, verfolgten Polizeibeamte den Audi und gaben an der Grillostraße Anhaltesignale, woraufhin der 28-jährige Fahrer anhielt. Der Führerschein des Gelsenkircheners sowie dessen Auto wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des dunkelgrauen Wagens, der seine Fahrt fortsetzte, dauern an. Hinweise von Zeugen zu dem unbekannten Fahrer sowie zu dem Fahrzeug bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 6280 oder unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell