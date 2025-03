Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Gaststätte

Pirmasens (ots)

Am 07.03.2025, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, hatte ein 50-jähriger Gast während seines Aufenthalts in der Gaststätte "Grüne Laterne" in der Blocksbergstraße in Pirmasens seine Jacke über einen Stuhl gehängt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer Außentasche den Geldbeutel mit 120 Euro Bargeld, persönlichen Papieren und verschiedenen Bezahlkarten. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell