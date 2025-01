Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber im Zeitraum vom 22.01.2025 - 28.01.2025 nutzten bislang unbekannte Täter, um sich gewaltsam Zutritt zu deren Erdgeschosswohnung in der Eiselstraße in Gera zu verschaffen. Die Wohnung selbst wurde durchwühlt, wobei die Täter nach aktuellen Informationen Schmuck und Bargeld erbeuteten. Unerkannt gelang ihnen die Flucht. Die Kriminalpolizei in Gera nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (Bezugsnummer 0025619/2025)(KR)

