Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Karl-Matthes-Straße

Gera (ots)

Gera: Ein 38-jähriger Mann sorgte gleich zweimal für einen Polizeieinsatz, sodass nun gegen ihn u.a. wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung ermittelt wird. Gegen 21:30 Uhr gestern Abend (28.01.2025) verschaffte sich der Mann unberechtigt Zugang zur Wohnung seines 43-jährigen Nachbarn in der Karl-Matthes-Straße und bedrohte sowohl ihn, als auch in der Folge einen weiteren Anwohner (49) mit einem Messer. Daraufhin rückten Einsatzkräfte aus und suchten den mit über 2 Promille alkoholisieren Angreifer in seiner Wohnung auf, wobei das Messer sichergestellt wurde. Dem jedoch nicht genug. Gegen 05:00 Uhr heute Morgen (29.01.2025) bedrohte der 38-Jähriger erneut seine Nachbarn, sodass er daraufhin in Gewahrsam genommen und folgend in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben wurde. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren laufen gegen ihn. Zum Glück wurde zu keiner Zeit jemand verletzt. (RK)

