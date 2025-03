POL-PDPS: Körperverletzung durch betrunkene Person zum Nachteil eines Jugendlichen

Zweibrücken (ots) - Am 07.03.2025 ereignete sich um 09:55 Uhr in der Gutenbergstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Unfallbeteiligten und einem geschätzten Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ein 72-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai die Gutenbergstraße von der Rosengartenstraße kommend und wollte im Einmündungsbereich zur durchgehenden Gutenbergstraße nach links in diese in Richtung Goetheplatz ...

