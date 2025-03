Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Internationale Waffen,- und Rauschgifthändler festgenommen

Contwig (Südwestpfalz) (ots)

Durch das bayrische Landeskriminalamt kam es bereits am 14. Oktober 2024 im bayrischen Maxhütte-Haidhof, zur Festnahme von vier Männern im Alter zwischen 29 und 47 Jahren. Diesem Zugriff in Bayern ging zunächst eine Durchsuchung der Pirmasenser Drogenfahnder im südwestpfälzischen Contwig, Ende September voraus. Hier konnte eine 22-jährige Frau, sowie ein 37-jähriger Mann festgenommen werden, nachdem in ihrer angemieteten Wohnung mehr als vier Kilogramm der Droge Methamphetamin, bekannt auch als "Crystal Meth", sowie mehrere scharfe Schusswaffen, aufgefunden wurden. Unter den in Contwig sichergestellten Schusswaffen befand sich auch eine vollautomatische Kriegswaffe der Marke Scorpion sowie mehrere hundert Schuss Munition. Die beschlagnahmten Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als 300.000 Euro. Alle Tatbeteiligten sind nach Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft Teil einer gemeinsam agierenden Tätergruppierung, die sich für den Handel mit Waffen und Kriegswaffen zusammengeschlossen hat. Sozusagen als zweites Standbein dienten den Tätern offenbar auch Einbrüche. So beschlagnahmte die Polizei in Contwig neben den Waffen und Betäubungsmitteln, auch einen Tresor samt Inhalt, der aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im bayrischen Marktheidenfeld stammt. Alle sechs Tatverdächtigen befinden sich in Bayern in Untersuchungshaft. Die Anklage erfolgt von der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Amberg/Bayern. |krä

