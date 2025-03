Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 02.03.2025, 23.00 Uhr bis Faschingsdienstag, 04.03.2025, 13.30 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter die hinteren Türen an einem in der Strubbergstraße abgestellten, grauen PKW Audi Q 3. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 4000.-Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631-369-15399 entgegen. /pizw

