Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sexueller Übergriff: Polizei bittet um Hinweise

Dahn (ots)

Die Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff am Sonntagnachmittag in der Straße In den Hohlwiesen nach Zeugen. Das Opfer des Übergriffs, der sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zur Zeit des Fastnachtsumzugs ereignete, erstattete Strafanzeige. Die Polizei erhofft sich insbesondere von Umzugsbesuchern Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen. Die Beamten fragen: Wem ist zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr ein Mann in der Straße In den Hohlwiesen (zwischen Grabenstraße und Tannstraße) aufgefallen? Wer hat den Verdächtigen an anderer Stelle bemerkt oder kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Der Mann ist circa 40 bis 50 Jahre alt, hat kurze rotblonde Haare und eine auffällig dicke Nase. Er trug einen grauen Pullover und eine schwarzgraue Basecap. Er soll nicht kostümiert gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vorfall wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de mit der Kriminalpolizei Pirmasens in Verbindung zu setzen.

