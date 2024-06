POL-MA: BAB 5 - Oftersheim: Unfall zwischen Pkw und Lkw, PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am Sonntag überfiel ein 40-jähriger Mann gegen 19:40 Uhr eine 34-Jährige in der Tattersallstraße. Hierbei stieß der Täter die Frau von hinten mit den Händen zu Boden und entriss ihr anschließend ihre goldfarbige Kette vom Hals. Anschließend versuchte der Mann in Richtung Hauptbahnhof zu flüchten, wo er jedoch von zwei mutigen Zeugen im Alter von 28 Jahren und 35 Jahren festgehalten werden ...

