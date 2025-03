Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Pirmasens (ots)

Ein 73-jähriger Mann aus Pirmasens befand sich am 01.03.25 kurz nach 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Landauer Straße in Pirmasens, als er dort seine Geldbörse kurzzeitig unbeaufsichtigt liegen ließ. Diese Gelegenheit wurde durch zunächst unbekannten Täter genutzt und die Geldbörse an sich genommen, wonach ca. 90 Euro Bargeld entwendet wurden und der Täter oder die Täterin anschließend flüchtete. Im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen durch die Polizei konnte sich ein Verdacht gegen eine 43-jährige Dame aus Pirmasens erhärten. Die Ermittlungen dauern an. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. |pips

