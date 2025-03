POL-PDPS: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots) - Am 24.02.2025 um 01:30 Uhr stellte die Geschädigte ihren grauen Renault Clio in der Dr. Ehrensberger Straße in Zweibrücken ab. Als sie ihr Fahrzeug 28.02.2025 um ca. 14:30 Uhr nochmals benutzen wollte, stellte sie fest, dass dieses rundherum beschädigt wurde. Der Beifahrerspiegel sowie die Tankdeckelabdeckung wurden abgerissen und es konnten mehrere Dellen und Kratzer an der Beifahrerseite ...

