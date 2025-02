Coesfeld (ots) - Beim Einfahren in eine Parklücke am Willi-Richter-Platz hat eine Autofahrerin am Montag (17.02.25) ein zehnjähriges Mädchen angefahren. Dieses erlitt bei dem Unfall gegen 7.45 Uhr Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr