POL-COE: Havixbeck, Willi-Richter-Platz/ Mädchen angefahren

Beim Einfahren in eine Parklücke am Willi-Richter-Platz hat eine Autofahrerin am Montag (17.02.25) ein zehnjähriges Mädchen angefahren. Dieses erlitt bei dem Unfall gegen 7.45 Uhr Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

