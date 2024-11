Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.11.2024), um 7.45 Uhr kam es an der Einmündung Alverskirchener Straße und Beethovenstraße in Telgte zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Telgterin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Alverskirchener Straße in Richtung Innenstadt. Ein ihr entgegen kommender 76-jähriger Autofahrer aus Telgte, bog in diesem Moment in die Beethovenstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell