POL-PB: Drei Versuche und ein vollendeter Einbruch in Friseurgeschäft

(CK) - In den vergangenen Tage waren Einbrecher in der Paderborner Innenstadt unterwegs. In der Zeit von Freitag (31.01.) bis Montagmorgen (03.02.) versuchten sie in verschiedene Büroräume an der Marienstraße, Bahnhofstraße und am Liboriberg einzudringen. In allen Fällen scheiterten sie an den Haustüren, die den Einbruchversuchen standhielten; die Täter gelangten nicht in die Innenräume.

In der Zeit von Sonntagmittag (02.02., 12.30 Uhr) bis Montagmorgen (03.02., 08.30 Uhr) hebelten Einbrecher die Eingangstür zu einem Friseurgeschäft am Kamp auf. Aus den Innenräumen im ersten Obergeschoss stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Sie wünschen sich Informationen zum Thema Einbruchschutz? Dann melden Sie sich gerne, wir beraten kostenlos. Rufen Sie uns an! Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

