Polizei Paderborn

POL-PB: Autodieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen (02.02., 02.45 Uhr) stellte ein 29-jähriger Mann aus Paderborn seinen Fiat 500 auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bahnhofstraße ab, um Einkäufe zu tätigen. Dabei ließ er sein Fahrzeug mit Schlüssel an der Zapfsäule stehen.

Dies nutzte ein 31-jähriger Mann aus Paderborn aus. Er stieg in das Auto ein in der Absicht, damit wegzufahren. Als der Eigentümer das bemerkte, lief er sofort hinter seinem Wagen her und versuchte den Beschuldigten, der sichtlich Schwierigkeiten hatte, das Auto zu fahren, aufzuhalten.

Das gelang dann schließlich noch auf der Bahnhofstraße. Der Tatverdächtige flüchtete aus dem Auto in Richtung eines angrenzenden Discounters. Hier wurde er von dem Fiat-Besitzer und drei weiteren Zeugen, die zwischenzeitlich dazu gekommen waren, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 31-jährige Paderborner wurde vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht. Eine von ihm mitgeführte Machete sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

