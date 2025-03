Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeug auf Firmenparkplatz der Fa. John Deere beschädigt

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von 24.02.2025, 06:15 Uhr bis 27.02.2025, 15:30 Uhr stellte der Geschädigte seinen schwarzen Honda auf dem öffentlich zugänglichen Mitarbeiterparkplatz der Fa. John Deere in der Homburger Straße ab. Als dieser am 27.02.2025 wieder an sein Fahrzeug zurückkam bemerkte er eine Beschädigung am vorderen rechten Fahrzeugbereich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,- EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, welcher vermutlich mit seinem PKW ausparkte und dadurch den o.g. schwarzen Honda beschädigte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell