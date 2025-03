Ruhbank (Pirmasens) (ots) - Am Mittwoch kam es in den frühen Abendstunden in der Wasgaustraße zu einem Wohnungseinbruch. Vermutlich zwischen 17 und 20 Uhr verschafften sich die Täter über ein rückwärtiges Fenster Zugang in das Anwesen und durchsuchten mehrere Räume in dem Einfamilienhaus. Ersten Feststellungen zufolge entwendeten die Diebe Schmuck. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mindestens 3000 Euro ...

