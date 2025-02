Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher kommen durchs Fenster

Ruhbank (Pirmasens) (ots)

Am Mittwoch kam es in den frühen Abendstunden in der Wasgaustraße zu einem Wohnungseinbruch. Vermutlich zwischen 17 und 20 Uhr verschafften sich die Täter über ein rückwärtiges Fenster Zugang in das Anwesen und durchsuchten mehrere Räume in dem Einfamilienhaus. Ersten Feststellungen zufolge entwendeten die Diebe Schmuck. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mindestens 3000 Euro aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefon-nummer 0631 369-15099 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell