Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Bacharach (ots)

Am Montagabend, 05.08.2024, gegen 20:20 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 224 von Bacharach in Richtung Rheinböllen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 24-jährige Motorradfahrer aus der Region kam aus derzeit noch nicht geklärten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Infolge des Aufpralls wurde er über die Leitplanke geschleudert und kam dahinter zum Liegen. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Mainzer Klinik geflogen. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat ein Beweissicherungsgutachten in Auftrag gegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell