Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend kam es im Adolf-Ludwig-Ring in Pirmasens zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei hebelten die Täter die Balkontür auf und gelangten in das Wohnhaus. Dort dursuchten sie die Räume und entwendeten einen Tresor, welcher im Nahbereich des Wohnhauses ungeöffnet aufgefunden werden konnte. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 bei der Polizei Pirmasens zu melden. |pips

