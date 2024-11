Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz an der Oberschule in Lachendorf

Lachendorf (ots)

Heute Morgen ist es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Oberschule in Lachendorf gekommen. Der Polizei war gegen 08:20 Uhr gemeldet worden, dass sich ein namentlich bekannter Schüler mit einer Waffe in der Nähe der Schule aufhalte. Eine Schülerin hatte diese Waffe gesehen und weiterhin mitgeteilt, dass der 15-jährige damit in die Schule gehen wolle. Aufgrund der Schilderungen wurden mehrere Streifenwagen zur Oberschule geschickt. Für diese Fälle arbeitet die Polizei nach einem fest gelegten Einsatzkonzept. Hierzu gehört auch, dass die anwesenden Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zunächst aufgefordert werden, in ihren Klassenräumen zu bleiben. Die vor Ort eingesetzten Kräfte konnten den betroffenen Schüler sowie die Hinweisgeberin in der Schule unmittelbar antreffen und zum Sachverhalt befragen. Die Waffe wurde nach einem Hinweis auf einer Toilette gefunden. Dabei handelt es sich um eine Softair-Pistole. Gegen 09:00 Uhr konnten die Einsatzkräfte dann bereits wieder Entwarnung geben. Eine Gefahr für die Anwesenden in und um die Schule bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

