Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geldautomat in Sülze gesprengt

Sülze (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 03:50 Uhr einen Geldautomaten in Sülze gesprengt. Das Gerät befand sich im Eingangsbereiches eines Supermarktes am Salinenplatz. Sowohl an dem Automaten als auch an dem Gebäude entstand durch die Sprengung erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort wurde ein neben dem Objekt befindliches Wohnhaus vorsorglich evakuiert. Die beiden Bewohner blieben unverletzt. Die L 240 wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort bis zirka 9 Uhr gesperrt. Der Supermarkt bleibt für den heutigen Tag geschlossen. Zeugen hatten kurz nach dem Knall einen dunklen BMW mit vermutlich polnischen Kennzeichen vom Tatort in Richtung Waldhof / B3 wegfahren sehen. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

