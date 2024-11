Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit Fahrerflucht in Celle - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024 ist es in Celle gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Lüneburger Straße / Georg-Wilhelm-Straße und Rolandstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein roter Kleinwagen der Marke Toyota überquerte von der Lüneburger Straße kommend die B191 und fuhr anschließend in die Rolandstraße hinein. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines aus der Lüneburger Heerstraße kommenden Fahrers eines Fahrschulwagens. Dieser musste scharf abbremsen. Eine hinter ihm fahrende Opelfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Der Beifahrer in dem Fahrschulfahrzeug wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des roten Kleinwagens entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer des roten Kleinwagens ist zirka 70 Jahre alt und hat eine Halbglatze. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Wer Hinweise zu dem Fahrer oder zu dem roten Toyota, der eine auffällige schwarze Kofferraumklappe hat, geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell