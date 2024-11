Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebe stehlen mehrere Motorräder aus einer Scheune in Eicklingen

Eicklingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 24.11.2024, 14: 00 bis Montag, 25.11. 12:40 Uhr aus einer Scheune in Eicklingen elf Motorräder sowie diverses Werkzeug entwendet. Hierzu verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zugang zu der Scheune. Anschließend brachten sie die Fahrzeuge auf unbekannten Weg vom Tatort weg. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um Motorräder und Fahrräder unterschiedlicher Hersteller. Außerdem entwendeten die Täter noch diverses Werkzeug sowie einige Gartengeräte. Die Ermittlungen dauern an, der Schaden beläuft sich auf zirka 60.000 Euro. Momentan geht die Polizei Celle davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum oder auch davor im Bereich der Dorfstraße in Groß Eicklingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

