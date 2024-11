Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeiinspektion Celle hisst orangene Fahne als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Celle.

Celle. - Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen setzt auch die Polizeiinspektion Celle ein deutliches Zeichen: Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen hisste Inspektionsleiter Frank Freienberg heute vor dem Dienstgebäude eine orangene Fahne. Die Aktion soll auf die weit verbreitete Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen und gleichzeitig Solidarität mit den Betroffenen ausdrücken. Gewalt gegen Frauen betrifft uns alle. In Deutschland wird nahezu täglich ein Femizid bekannt. Fast alle drei Minuten wird hierzulande eine Frau oder ein Mädchen Opfer häuslicher Gewalt. Jeden Tag erleiden über 140 Frauen und Mädchen eine Sexualstraftat - allein aufgrund ihres Geschlechts. Diese erschütternden Zahlen erfordern ein entschlossenes und konsequentes Handeln. "Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, das uns alle angeht. Es ist unsere Aufgabe als Polizei, nicht nur Straftaten aufzuklären, sondern auch ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. Mit der orangenen Fahne setzen wir ein sichtbares Zeichen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist keine Privatsache und darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.", so Freienberg. Die Farbe Orange, die von der UN-Kampagne "Orange the World" als Symbol für eine Zukunft ohne Gewalt gewählt wurde, soll auf das Thema aufmerksam machen. Die Polizei Celle beteiligt sich mit dem Hissen der Fahne an einer weltweiten Aktion, die jährlich am 25. November ihren Anfang nimmt und bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, andauert. Neben dem sichtbaren Zeichen setzt die Polizeiinspektion Celle auch auf konkrete Maßnahmen. Betroffene Frauen und deren Angehörige werden ermutigt, sich Hilfe zu suchen und Straftaten zu melden. Für Beratung und Unterstützung stehen nicht nur die Polizei, sondern auch zahlreiche lokale Hilfsorganisationen und Initiativen zur Verfügung.

