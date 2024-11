Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte stehlen BMW

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 21 Uhr und 5 Uhr in der Lisztstraße in Celle einen BMW entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Modell der 5er-Reihe aus dem Jahr 2007, das in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannten Weg Zugang in das Innere des Fahrzeuges und entfernten sich dann damit in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. An dem Fahrzeug ist eine auffällige vierflutige Abgasanlage verbaut, am linken Fahrzeugheck ist es beschädigt. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeuges machen kann oder in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

