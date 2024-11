Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrüche in Wohnhäuser in Unterlüß und Wathlingen

Unterlüß / Wathlingen (ots)

Im Laufe des gestrigen (21.11.2024) Nachmittags /Abends ist es in Unterlüß und in Wathlingen zu mehreren Einbruchsdelikten gekommen. Die Taten ereigneten sich jeweils in den Nachmittags- und Abendstunden. Bislang wurden der Polizei vier Taten in Unterlüß in verschiedenen Straßen gemeldet. Die unbekannten Täter verschafften sich dabei über Fenster bzw. Terrassentüren gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern und durchsuchten diese. In einen Fall blieb es lediglich beim Versuch. Die gesamte Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Celle geht momentan davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Die Ermittlungen dauern an. Auch in Wathlingen wurden der Polizei gestern zwei Einbrüche gemeldet. Die Täter drangen dort ebenfalls in Abwesenheit der Anwohner in die Häuser ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Auch hier laufen die Ermittlungen. Wer in dem Tatzeitraum zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr im Bereich Unterlüß oder Wathlingen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell