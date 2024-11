POL-CE: Ehrliche Finderin gibt Bargeld ab

Celle (ots) - In der Dämmerung steigt das Risiko für Unfälle mit Wildtieren. Rehe und Wildschweine werden zu dieser Zeit aktiv und gehen auf Nahrungssuche. Wenn durch die Umstellung der Sommerzeit der Berufsverkehr zeitlich in die Dämmerung fällt, steigt daher die Gefahr, dass es zu Unfällen mit Wildtieren kommt, deutlich an. So kam es am Wochenanfang im gesamten Landkreis Celle vermehrt zu Verkehrsunfällen mit Rehen. Bei diesen Unfällen ist es zu Sachschäden an den ...

