Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Achtung Wildwechsel

Celle (ots)

In der Dämmerung steigt das Risiko für Unfälle mit Wildtieren. Rehe und Wildschweine werden zu dieser Zeit aktiv und gehen auf Nahrungssuche. Wenn durch die Umstellung der Sommerzeit der Berufsverkehr zeitlich in die Dämmerung fällt, steigt daher die Gefahr, dass es zu Unfällen mit Wildtieren kommt, deutlich an.

So kam es am Wochenanfang im gesamten Landkreis Celle vermehrt zu Verkehrsunfällen mit Rehen. Bei diesen Unfällen ist es zu Sachschäden an den beteiligten Pkw's gekommen, die Rehe sind vor Ort verendet.

Was können Verkehrsteilnehmer tun, um Wildunfälle möglichst zu vermeiden? Zunächst sollte sich jeder Verkehrsteilnehmer Bewusst machen, dass in der dunklen Jahreszeit ein erhöhtes Risiko für Wildwechseln besteht. Verkehrsteilnehmer sollten mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs sein, damit angemessen und schnell auf das Erscheinen eines Wildtieres reagiert werden kann. Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, muss, nach Sicherung der Unfallstelle, die Polizei gerufen werden.

