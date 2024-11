Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Übung der Bundespolizei in Celle

Celle (ots)

Am kommenden Mittwoch, 13.11.2024, findet in Celle eine größere Polizeiübung statt. Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei aus Uelzen trainieren in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 12 Uhr dabei die Begleitung von Fußball-Fanmärschen. Dabei wird eine Gruppe von zirka 100 Fußballfans (dargestellt von zirka 100 Kräften der Bundespolizei) in einem Metronom von Uelzen nach Celle von den Einsatzkräften einer Hundertschaft begleitet. Im Anschluss ist vom Bahnhof Celle aus ein Fanmarsch zum Günther-Volker-Stadion an der Nienburger Straße in Celle geplant. Für die Dauer der Übung ist in dem Bereich mit leichten Verkehrsbehinderungen sowie kurzen Straßensperrungen zu rechnen. Gegen 12:00 Uhr wird die Übung dann in der ehemaligen Kaserne Hohe Wende weitergehen, wo weitere Einsatzszenarien geübt werden.

