Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Enkel bewahrt Großeltern vor Betrug - Verdächtiger festgenommen

Lachendorf (ots)

In einem Fall von versuchter Erpressung konnte die Polizei in Celle am vergangenen Montagnachmittag einen Tatverdächtigen festnehmen. Zuvor hatte ein Unbekannter einem älteren Ehepaar in Lachendorf am Telefon mitgeteilt, dass deren Tochter einen schweren Unfall mit Personenschaden verursacht habe und eine Kaution in Höhe eines fünfstelligen Betrages für sie zu stellen sei. Die beiden über 80jährigen hielten den telefonischen Kontakt zu dem Anrufer aufrecht, informierten aber gleichzeitig ihren Enkelsohn, der sofort einen Betrug vermutete und gemeinsam mit einem Arbeitskollegen zu seinen Großeltern fuhr. Der Großvater war mittlerweile mit einem Taxi auf dem Weg zur Bank, wurde aber von ihrem Enkelsohn aufgehalten. Bei Eintreffen an der Wohnanschrift der Großeltern trafen sie dort auf einen unbekannten Mann, der offensichtlich das Geld in Empfang nehmen wollte. Der Enkel und sein Kollege hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der Mann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den 30jährigen anordnete. Die Polizei Celle ermittelt nun wegen versuchter Erpressung gegen den Mann. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren oder ob es weitere Betrugsversuche gegeben hat, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Dem beherzten Eingreifen und der Aufmerksamkeit des Enkels der beiden Geschädigten ist es zu verdanken, dass es in diesem Fall zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist.

Anlässlich dieses aktuellen Falles bittet die Polizei Celle um erhöhte Wachsamkeit bei Anrufen von unbekannten Nummer oder Teilnehmern. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Die Polizei rät weiter hierzu:

- Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an die Polizei oder Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts. Mitarbeitende dieser Institutionen werden am Telefon in keinem Fall Bargeld oder Wertgegenstände von Ihnen fordern!

- Geben Sie niemals fremden Personen ihre Bankdaten oder andere persönliche Daten preis, dies gilt insbesondere auch für Passwörter und PIN

- Überweisen sie niemals Geld auf ein fremdes Konto, weil Sie jemand am Telefon oder online dazu auffordert

- Sprechen Sie niemals mit Fremden über ihre persönlichen Verhältnisse. Dazu gehört auch, wie und wo Sie wohnen oder wie ihre finanzielle Situation ist.

"Es ist völlig normal, dass die Bürgerinnen und Bürger bei einem solchen Anruf unsicher oder geschockt sind. Viele trauen sich auch nicht, einfach das Telefonat zu beenden. Dennoch ist es wichtig, in einer solchen Situation ruhig und aufmerksam zu bleiben und das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden. Und: besprechen sie diese Themen in ihrer Familie." empfiehlt Ulrike Trumtrar, Pressesprecherin der Polizei Celle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell